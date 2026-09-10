Una mayor industrialización es también una apuesta para reducir la informalidad, sostiene MIC

Paraguay todavía tiene un amplio espacio para crecer en formalización y, en el marco de la semana de la Industria, el ministro de este sector, Marco Riquelme, afirmó que una mayor industrialización del país puede ser parte de la respuesta.

La apuesta oficial es atraer inversiones cada vez más grandes y complejas, capaces de ampliar la producción y las exportaciones y, al mismo tiempo, generar empleos formales para una población que actualmente obtiene sus ingresos principalmente por cuenta propia, afirmó el titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

¿Se puede aprovechar el bono demográfico con la industria?

En conversación con ABC, en el marco del Día de la Industria, conmemorado el pasado 8 de setiembre, Riquelme señaló que el bono demográfico que todavía favorece a Paraguay tiene una fecha de caducidad y que el desafío consiste en aprovechar esa ventana que nos queda para elevar la productividad y mejorar la calidad del empleo.

Según el ministro, actualmente existen alrededor de 400.000 personas que trabajan como cuentapropistas y mencionó como ejemplos a electricistas y plomeros. Para Riquelme, a medida que el país consiga atraer industrias de mayor complejidad, parte de esos trabajadores podría encontrar mejores oportunidades dentro del mercado laboral formal.

Lea más: Industria concentra el 16,2% del empleo privado

“Esas personas pueden ganar más plata estando en una situación de dependencia de una industria, tener seguro médico, tener jubilación y trabajar de un horario a otro horario”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aclaró que no se trata de que el emprendedurismo desaparezca, sino por ampliar las alternativas disponibles para quienes hoy trabajan de manera independiente, que en muchos casos poseen jornadas extensas para obtener ingresos relativamente bajos. “En el emprendimiento uno no ve fin de semana, no ve noche, no ve feriados”, dijo.

Industrias más complejas y empleos de mayor calidad

Para el titular del MIC, el siguiente salto industrial paraguayo debería estar acompañado por inversiones de mayor complejidad y escala. Eso permitiría incorporar trabajadores a empresas capaces de ofrecer relaciones laborales formales, horarios definidos, cobertura médica y jubilación.

Lea más: ¿Deben mantenerse el sistema tributario 10-10-10 y la ley 60/90? Esto dice el MIC

“A medida que nosotros vamos atrayendo industrias cada vez más complejas, estas unipersonales, que son un volumen importante de personas, van a encontrar la posibilidad de también ingresar al mundo laboral en una relación de dependencia”, sostuvo.

El desafío cobra relevancia ante la necesidad de generar suficientes puestos de trabajo para una población todavía joven, pero cuyo bono demográfico no será permanente. La industrialización, bajo esta visión, debería permitir que el crecimiento económico se traduzca en puestos de mayor productividad y mejores condiciones laborales, destacó.

Energía, otro desafío para el salto industrial

Sin embargo, atraer grandes industrias también implica garantizar que Paraguay pueda sostener una demanda eléctrica creciente. Sobre ese punto, Riquelme señaló que el país está transitando desde una situación histórica de abundancia hacia un escenario en el que, si no se toman decisiones a tiempo, podrían aparecer limitaciones de potencia para acompañar el ritmo de crecimiento.

Aclaró que el desafío no significa necesariamente que Paraguay vaya a enfrentar una escasez permanente de electricidad. El punto crítico estaría concentrado en los picos de demanda, acotó, es decir, en determinadas horas, principalmente en jornadas de temperaturas extremas, en las que el consumo simultáneo lleva al sistema cerca de su máxima capacidad.

Bajo esa perspectiva, sostuvo que el problema debe analizarse según cuánta potencia adicional se necesita y durante cuántas horas del año, en lugar de considerar que existe un déficit continuo. “Cuando uno ve un problema tan importante enfrente, uno tiene que tratar de desglosar ese problema para ver qué tan difícil es la solución”, explicó.

Lea más: Itaipú aumentó 19% el suministro de energía a la ANDE entre enero y agosto

Su planteamiento es que, una vez identificados esos períodos críticos, la respuesta no necesariamente pase por construir otra gran hidroeléctrica, sino por incorporar alternativas de generación capaces de aportar energía precisamente cuando el sistema enfrenta esos picos de consumo.

En ese sentido, mencionó la Ley N° 7599/2025 que modernizó el régimen aplicable a las energías renovables no convencionales y amplió las posibilidades de participación privada en la generación eléctrica. Para Riquelme, esto abre también una nueva oportunidad industrial, con inversiones en generación solar, sistemas de almacenamiento, fuentes térmicas y otras tecnologías que puedan complementar la capacidad hidroeléctrica existente.

El ministro vinculó esta necesidad con otro cambio que considera inevitable: generar señales económicas que hagan viables esas inversiones. La nueva generación tendrá costos distintos a los de las grandes hidroeléctricas ya amortizadas, por lo que sostuvo que será necesario avanzar hacia condiciones tarifarias que permitan al capital privado recuperar sus inversiones.

Una política industrial que sobreviva a los gobiernos

Por otro lado, otro componente que el MIC considera indispensable para atraer inversiones de largo plazo es la previsibilidad. En tal sentido, Riquelme destacó que las autoridades de la cartera está recorriendo departamentos y municipios para relevar las necesidades productivas de cada zona y construir políticas a partir de las condiciones existentes en el territorio.

Como ejemplo, mencionó situaciones encontradas durante esas recorridas. En Pilar, señaló, uno de los reclamos tiene que ver con las limitaciones para el cruce de mercaderías en balsa, mientras que en Vallemí, departamento de Concepción, productores le plantearon el impacto que tendría el ingreso de cal agrícola de contrabando desde la zona de Salto del Guairá, que se da a pesar de la enorme distancia entre ambas localidades. Para el ministro, conocer estas realidades permite combinar respuestas inmediatas con el diseño de políticas de más largo plazo.

Ese trabajo territorial también alimenta las herramientas de información que prepara el MIC para mostrar a potenciales inversionistas las capacidades y necesidades de cada distrito. Se trata del “Mapa de Inteligencia Competitiva”, presentado en el marco de la Semana de la Industria.

Lea más: Consejo empresarial busca mayor previsibilidad para las inversiones

Consejo Empresarial reune a 25 gremios

A la vez, el MIC creó un Consejo Empresarial que reúne a representantes de 25 de los principales gremios del país una vez al mes. El objetivo, explicó Riquelme, es que el sector privado participe en la construcción de la agenda industrial y pueda exigir su continuidad incluso después de un cambio de gobierno.

“Tratamos de lograr que la política industrial en Paraguay sea una política de Estado a largo plazo”, afirmó.

La intención es que las prioridades construidas conjuntamente entre el Gobierno y el sector privado no dependan exclusivamente de quién ocupe el Ministerio en los próximos años. De esa manera, Riquelme considera que Paraguay podrá ofrecer reglas de juego más previsibles para las inversiones nacionales y extranjeras.