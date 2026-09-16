Hollywood critica a Ed Sheeran tras apartar a Macklemore de su gira por apoyar a Palestina

"Ed Sheeran, te lo digo como pelirroja. Espero que te quemes con el sol MUY mal. De esas que te queman toda la espalda y te duelen al acostarte, caminar o sentarte", indicó en su cuenta de redes sociales la actriz Hannah Einbinder, protagonista de la aclamada 'Hacks' y una de las voces más feroces de la industria por su incisivo activismo social y político y su postura sin filtros.

También la actriz Marissa Bode, conocida por su papel de Nessarose Thropp en las dos películas de 'Wicked' y que se desplaza en silla de ruedas, se dirigió al cantante en un mensaje en Tik Tok. "Puede que mis piernas ya no funcionen como antes, pero al menos tengo columna vertebral. ¡Palestina libre!", dijo.

Al reclamo se sumaron personalidades políticas como el senador Bernie Sanders, quien arremetió contra el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, señalado por presionar para que el rapero fuera excluido de la gira de Ed Sheeran tras exhibir la bandera de Palestina durante un concierto en Nueva Jersey.

"Los dueños multimillonarios de estadios no deberían poder silenciar a los artistas por pronunciarse sobre temas políticos. Hoy es el genocidio en Gaza. ¿Qué será lo siguiente? Si pueden silenciar a un artista, pueden silenciar a cualquiera", indicó en un escrito en X.

Macklemore denunció el lunes que había sido excluido de la gira de Sheeran por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el espectáculo de Sheeran, y acusó al magnate de los Patriots de instar a otros dueños de estadios a boicotearle.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El británico, por su parte, explicó en un comunicado que varios propietarios de estadios, incluido Kraft, alertaron con cancelar su paso por el escenario si Macklemore seguía siendo su telonero y que prefería mantenerse neutral en cuestiones políticas.

Poco después, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.

La salida de estos artistas supone una presión añadida para Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.