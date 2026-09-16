México destaca defensa de la soberanía y capacidad militar con drones en desfile militar

Acompañada por los secretarios de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, Claudia Sheinbaum recorrió el Zócalo en un vehículo que la llevó hasta el presidium donde, con salvas de artillería, se rindieron honores a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas del país.

Ante las tropas militares formadas en la plancha del Zócalo, Sheinbaum recordó las intervenciones extranjeras que ha enfrentado México, desde la conquista española de 1810 hasta invasiones como la estadounidense de 1846 a 1848, que, recapituló, “nos arrebató más de la mitad del territorio”.

En su discurso, la mandataria mexicana también evocó la disputa histórica entre quienes aplaudieron “la bota extranjera” y quienes “prefirieron dar la vida antes que rendirse”, y llamó a mantener “la frente en alto” frente a cualquier intento de subordinación, en medio de las presiones de Estados Unidos.

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“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, zanjó.

En su oportunidad, ambos secretarios, de Marina y Defensa, pusieron énfasis en la protección de la soberanía y en el fortalecimiento de sus capacidades para responder ante posibles amenazas.

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Morales Ángeles presentó una nueva estrategia de “defensa en profundidad” en la Marina, que incorpora drones de largo alcance, sensores, tecnología de vigilancia e inteligencia para ampliar su presencia y capacidad de respuesta, al tiempo que subrayó que la Armada “siempre está lista para proteger a nuestra patria”.

“Tenemos la capacidad de ampliar y sostener nuestro alcance operativo para llegar más lejos, mantener una presencia permanente y, sobre todo, actuar oportunamente, incluso antes de que una amenaza o actividad que atente contra el Estado de derecho en la mar llegue a materializarse”, sostuvo Morales Ángeles.

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Por su parte, Trevilla Trejo aseguró que las Fuerzas Armadas están preparadas para enfrentar “cualquier reto que se presente al Estado mexicano”, mientras reivindicó a México como una nación “libre, independiente y principalmente soberana”.

En el desfile participaron casi 16.000 integrantes de las Fuerzas Armadas y más de 500 vehículos, además de un despliegue aéreo de 99 aeronaves de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, agregó el alto mando militar.

El acto ocurrió en un clima de crecientes presiones desde Estados Unidos para endurecer la ofensiva contra los carteles, con exigencias de mayores resultados frente al tráfico de fentanilo y con amenazas de acciones más directas si México no endurece el combate al crimen organizado.

En ese contexto, Sheinbaum ha respondido de forma reiterada que su Gobierno acepta la coordinación y el intercambio de información con Estados Unidos, pero no una intervención militar ni operaciones unilaterales en territorio mexicano.

Apenas hace unos días, Sheinbaum acusó a sectores de Estados Unidos de alentar “sin sustento” una intervención en México, después de la difusión de versiones sobre un supuesto apoyo mayoritario de mexicanos a acciones directas de Washington contra carteles en territorio mexicano.

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