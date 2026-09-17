Meloni no quiere responder a provocaciones rusas y desea voz europea en guerra de Ucrania

"No creo que uno tenga que responder a estas provocaciones; responder iría más en el interés de Moscú que en el de Europa", dijo Meloni en una rueda de prensa junto a su homólogo de Noruega, Jonas Gahr Støre, con quien se reunió en Oslo.

"Sobre Rusia, todos somos conscientes de que hay una multiplicación de provocaciones en las últimas semanas", agregó la jefa del Gobierno de Italia, país al que pertenecían los cazas de la OTAN que derribaron el martes un dron sobre el espacio aéreo de Lituania.

Las autoridades lituanas mantienen que el dron derribado era de origen ruso, y que probablemente fue desviado por las fuerzas ucranianas con medidas de guerra electrónica.

"Hemos visto varias de estas provocaciones. Pero creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué?", planteó Meloni.

"Creo que las provocaciones de Moscú se están multiplicando porque (el presidente ruso, Vladimir) Putin necesita cambiar el punto de la atención con una escalada, y trata de buscar o busca la escalada con Europa, dejando a un lado la situación sobre el terreno en Ucrania, donde las cosas no le van como esperaba o cómo él prometió a su gente", expuso.

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Además, Meloni aludió al papel de Europa en unas eventuales negociaciones sobre Ucrania, dado el nuevo impulso diplomático de la administración estadounidense, que mandó a principios de mes a los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz tras seis meses de pausa.

Según Meloni, "formalizar e identificar a aquellas personas que puedan hablar en nombre de Europa no haría más que reforzar la posición europea".

"Me refiero a Europa y no a la Unión Europea, porque considero que países como Noruega y el Reino Unido no deberían quedar excluidos de esto", agregó.

"Contar con un único interlocutor en tiempos tan difíciles sería algo que aclararía y agilizaría las cosas y reforzaría la posición europea", recalcó Meloni.

La invasión de Rusia contra Ucrania, y otras crisis internacionales, como la guerra en Irán y las consecuencias regionales de dicho conflicto, fueron algunos de los temas que abordaron Meloni y su homólogo noruego en la reunión de este jueves.

El primer ministro noruego dijo, dirigiéndose a Meloni, que ambos deben hacer oír la voz de sus países en el concierto internacional "para buscar el fin de estos conflictos".

"No son conflictos destinados a durar", aseveró Gahr Støre.