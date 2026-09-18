Canciller español confirma que presunto asesino de Claudia Tacoronte habría confesado

Albares, en unas declaraciones facilitadas a los medios, explicó que este viernes volvió a hablar con el canciller mexicano, quien le dio cuenta de la detención del presunto asesino, alias 'El Trompas', y el ministro español le pidió que se llegue "hasta las últimas responsabilidades" y que todos los que hayan estado implicados respondan ante la justicia.

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro), donde ocurrió el asesinato, imputará al presunto autor de la muerte de la joven española, de 21 años, un delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

El responsable de la diplomacia española insistió también en que la embajada de España en México, el consulado y las autoridades mexicanas están "a total disposición" de la familia, que llegará este viernes a México, y haciendo todo lo que es posible para esclarecer el caso y arroparles.