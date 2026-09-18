Canciller paraguayo prevé "reunión de mutuo respeto" entre Santiago Peña y Delcy Rodríguez

En una conferencia de prensa, el jefe de la diplomacia paraguaya detalló que los mandatarios abordarán, entre otros temas, el proceso institucional venezolano, el fortalecimiento de la economía y la lucha contra el crimen transnacional organizado.

"Es una reunión de mutuo respeto, es una reunión donde vamos a trabajar precisamente en los aspectos que contribuyan al bienestar de los ciudadanos venezolanos y que tiene que ver con el inicio de un diálogo que nos conduzca al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares", agregó.

Peña aterrizará este sábado en Venezuela, país con el que Asunción no mantiene relaciones desde hace más de veinte meses, en una escala en su viaje a Nueva York, donde participará en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Después del expresidente colombiano Gustavo Petro, el jefe de Estado paraguayo se convertirá en el segundo mandatario en visitar a Rodríguez, quien asumió el poder de forma interina dos días después de la operación de tropas estadounidenses en Caracas que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

Maduro rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025, después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones venezolanas de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó vencedor al ahora depuesto presidente.

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Ramírez confirmó que Peña ha mantenido un diálogo con la mandataria interina, promovido, dijo, por un grupo de presidentes "de nuestro hemisferio" y que él mismo ha mantenido contactos con su homólogo venezolano, Félix Plasencia.

Y aunque anticipó que durante la cita los gobernantes tendrán la oportunidad de "hablar de todos los aspectos de una relación bilateral", el ministro descartó de momento un restablecimiento de lazos diplomáticos.

"No vamos todavía a establecer relaciones diplomáticas en esta ocasión", afirmó Ramírez, quien insistió en que se trata del inicio de "un camino" que "conduzca a una formalización de las relaciones cuando se den las condiciones".

El canciller paraguayo adelantó que también están en agenda las cuestiones migratorias y confió en que exista un "mayor acercamiento en aspectos clave", como el desarrollo económico, comercial y "el bienestar de los venezolanos".

Respecto a la deuda paraguaya cercana a los trescientos millones de dólares por compras de petróleo venezolano, Ramírez explicó que existe una "diferencia" respecto a lo que reclamaba entonces el Gobierno de Maduro y los registros de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar) que se elevó ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en París.

"El diferencial de esa deuda está vinculada con intereses que aplican fuera del acuerdo comercial que existe con ese país", agregó el jefe de la cartera paraguaya de Relaciones Exteriores.