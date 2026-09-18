Capturan a 28 personas por fraude en la principal aseguradora pública de salud dominicana

La denominada Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en la capital y en varias provincias dominicanas, en las que además se decomisó dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, según informó el Ministerio Público.

Un comunicado, el ente judicial detalló que entre los investigados figuran exfuncionarios de Senasa, médicos y otras personas que participaron en maniobras para defraudar a esta entidad pública más de 15.000 millones de pesos (unos 250 millones de dólares al cambio actual).

La investigación se remota a diciembre de 2025, y entre los principales procesados figura el exdirector ejecutivo de Senasa Santiago Hazim, quien cumple prisión preventiva por 18 meses junto con otros imputados.

Hazim es un reconocido ortopeda que se desempeñó como coordinador nacional de los movimientos de apoyo externo del proyecto político del presidente dominicano, Luis Abinader, tanto en la campaña para las elecciones de 2020 como en la de 2024, cuando el gobernante logró la reelección.

La Fiscalía atribuye a los investigados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.

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El Ministerio Público sostiene que el supuesto entramado utilizó diversas maniobras para desviar recursos de Senasa, incluyendo supuestos sobornos, alteración de estados financieros y programas sin sustento jurídico.

Tras las detenciones este viernes, el presidente Abinader dijo que quienes incurran en actos de corrupción deberán responder ante la justicia, y señaló que corresponde al Ministerio Público profundizar las investigaciones y determinar las responsabilidades de acuerdo con el debido proceso y el marco institucional.

"Este es un tema que está en la justicia. Pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice", declaró Abinader a periodistas durante una visita de trabajo a Puerto Plata (norte).