Corea del Sur descarta desplegar tropas para intervenir en la guerra de Irán

“No habrá participación ni intervención en la guerra. No desplegaremos tropas ni recursos militares de esa manera”, dijo Lee a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Azul presidencial.

“Hemos mantenido este principio hasta ahora. Este principio se mantendrá sin cambios en el futuro”, insistió.

Agregó que Corea del Sur “llevará a cabo las actividades mínimas necesarias” para proteger sus propios buques mercantes y las rutas de transporte de petróleo.

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Lee reiteró que Corea del Sur no desplegaría tropas de una manera que pudiera conducir a una intervención militar.

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“Hemos mantenido el principio de no participación y no intervención en la guerra hasta ahora”, insistió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó en una entrevista a finales del mes pasado de que Washington había recibido “muy poca ayuda” de otros países, y señaló a Corea del Sur, su principal aliado en materia de seguridad en Asia, como ejemplo.

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Estados Unidos tiene unos 28.500 soldados estacionados en Corea del Sur para reforzar las defensas del país frente a Corea del Norte, que cuenta con armas nucleares.

Lee también descartó intentar extender su único mandato presidencial, limitado por la Constitución, en medio de crecientes críticas después de que él y algunos aliados plantearan una reforma constitucional.