Cuba tacha de intento de "manipular" estudio de Harvard que culpa al Gobierno de la crisis

El "reciente informe pseudocientífico del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el futuro de Cuba demuestra la incorporación de sectores con marcados sesgos ideológicos y claros intereses monetarios", señaló Rodríguez en X.

Criticó además que la investigación responde "a la propaganda diseñada por el Departamento de Estado" de Estados Unidos y a "la guerra psicológica" contra los cubanos, "poniendo en duda prestigio y rigor científico de esa reconocida universidad estadounidense para la que dicen trabajar".

El jefe de la diplomacia cubana cargó contra el estudio por ocultar "intencionadamente las consecuencias por casi 70 años de la política de asfixia económica estadounidense, de persecución comercial y financiera, de imposición de miedo a quienes comercian e inviertan en Cuba".

Rodríguez también mencionó las afectaciones del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, que entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026 tuvo un coste de 8.083,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del Gobierno de la isla.

Añadió que el informe no menciona "en absoluto la persecución y cierre de cualquier "válvula de escape" declarado explícitamente por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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Esta política "limita la recuperación económica y la prestación de servicios esenciales para la población, y busca crear una crisis humanitaria en nuestro país", señaló.

Harvard "centra más del 50 % de su pseudoreporte a críticas y recomendaciones políticas alineadas al discurso estadounidense", concluyó el ministro de Exteriores cubano.

Publicado el pasado 10 de septiembre bajo el nombre ´Informe Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba´, el texto de 21 páginas describe el panorama de colapso en los servicios básicos de la isla y atribuye una responsabilidad directa al Gobierno que "no ha logrado dar los pasos necesarios para impedir la crisis ni un manejo mínimamente adecuado de los retos nacionales".

Harvard también menciona el impacto relevante de las nuevas sanciones aplicadas por Washington, que, según sus autores, "agravaron los problemas de transporte, acceso a la salud y distribución de alimentos".

Ante este panorama, entre sus recomendaciones incluye una amnistía general para los presos políticos y convocar a una nueva asamblea constituyente que establezca las bases de un sistema político plural.

Aboga asimismo por la construcción de una economía social de mercado, con reconocimiento pleno de la propiedad privada, y la reincorporación de Cuba a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Los autores reconocen a su vez que construir consenso sobre el futuro de la isla "no será fácil" sin la voluntad compartida del Gobierno cubano, la Administración del presidente Donald Trump, la diáspora, la comunidad internacional, la oposición y la sociedad civil.

El documento fue presentado como "vivo, en construcción".