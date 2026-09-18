El CAC 40 cierra con rojo (-1,49 %) y encadena una sexta semana a la baja

El CAC 40 cerró en 8.065,02 puntos, con 38 valores en rojo, uno sin cambios y uno en verde.

La prima de riesgo que exigen los inversores para adquirir deuda francesa aumentó durante la jornada hasta el 4,5 % de interés, lo que representa un 'spread' (diferencial) de 100 puntos básicos respecto a Alemania, cuyos bonos a 10 años son referencia dentro de la zona euro. No había tanta diferencia entre la cotización de la deuda francesa y alemana desde 2012.

Los mercados están además inquietos con las perspectivas económicas de Francia, que en abril-mayo de 2027 afronta elecciones presidenciales con la ultraderechista Marine Le Pen como favorita, según los sondeos.

El proyecto presupuestario de 2027, cuyas líneas generales anunció el jueves el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, tampoco tuvo un efecto positivo, a pesar de que incluye un plan de ahorro de 54.000 millones de euros.

Encabezaron las caídas del CAC 0 la empresa de telecomunicaciones Orange (-5,83 %) y los gigantes del automóvil Stellantis (-5,43 %) y y Renault (-5,32 %).

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El único valor en cerrar en verde fue el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (+2,39 %).