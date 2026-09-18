El chavismo y la oposición prosiguen el segundo ciclo del diálogo respaldado por EE.UU.

La reunión entre la delegación del chavismo, encabezada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el grupo opositor, liderado por Dinorah Figuera, se celebra en el hotel Meliá Caracas, a donde solo tendrán acceso fotógrafos, como ocurrió el jueves, cuando se instaló este segundo ciclo.

Según la convocatoria, no habrá declaraciones a los medios.

También se prevé que las partes continúen con el tema judicial, abordado en la primera ronda de contactos, que se celebró entre el 6 y el 12 de agosto y que finalizó con dos acuerdos, uno de ellos enfocado en la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno.

Al respecto, la delegación opositora informó este viernes del inicio formal del "procedimiento para la designación de todos los magistrados" del TSJ, lo que calificó como "un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia".

El grupo encabezado por Figuera agregó en X que continuará trabajando en este ciclo "para alcanzar acuerdos que permitan fortalecer el Estado de derecho y devolver a los venezolanos instituciones al servicio de la Constitución y de sus derechos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambas partes avanzan en la concreción del acuerdo para transferir las reservas de oro retenidas del banco central, valoradas en 4.000 millones de dólares, del Banco de Inglaterra a la Reserva Federal del Banco de Nueva York, según adelantó este viernes el Financial Times.

Este fue uno de los dos acuerdos alcanzados en el primer ciclo, con el fin de atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

De hecho, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este mismo viernes de una reunión con el encargado de negocios británico en Caracas, Colin Dick, a quien agradeció "su disposición y acompañamiento en este proceso de reanudación de las relaciones diplomáticas".

Caracas y Londres anunciaron el martes que acordaron elevar el nivel de sus vínculos diplomáticos.

Ese mismo día, el ministro británico para América Latina, Chris Elmore, aseguró que Reino Unido ha acogido con "satisfacción" las conversaciones entre el chavismo y el grupo opositor, así como los avances logrados hasta ahora.

La líder chavista también se reunió en Caracas con representantes de Human Rights Watch (HRW), organización que ha denunciado casos de represión y ha cuestionado la situación de derechos humanos en el país.

Este viernes continuaron las exigencias a la mesa de negociación, entre ellas la de la ONG Provea, que pidió durante una reunión con Figuera garantizar la independencia de los poderes públicos como condición para la estabilidad nacional.