El OIEA informa de un ataque con un dron contra la central nuclear rusa de Kursk

El OIEA informa de un ataque con un dron contra la central nuclear rusa de Kursk

Viena, 18 sep (EFE).- Un dron alcanzó la torre de refrigeración de uno de los reactores de la central nuclear rusa de Kursk, sin causar ningún incendio ni alterar el funcionamiento de la unidad, informó este viernes el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).