Fitch reduce al 0,7 % crecimiento de Chile para 2026 y mantiene calificación de riesgo A

La agencia señaló en su informe "la sólida gobernanza de Chile y su historial de políticas macroeconómicas creíbles, centradas en un régimen de metas de inflación y tipos de cambio flexibles".

La cartera económica de Chile, por su parte, destacó que "la decisión ratifica el rumbo de la consolidación fiscal que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha llevado adelante desde marzo de este año, y se sustenta en un balance soberano relativamente sólido -con deuda sobre el PIB inferior a la de países comparables-".

Fitch Ratings advirtió, sin embargo, que esas fortalezas se contrastan con "un ingreso per cápita todavía bajo respecto de economías comparables, una elevada dependencia de las materias primas y unos indicadores de deuda externa y liquidez relativamente débil".

Las perspectivas mejoran, según el reporte, que prevé "una recuperación de la inversión pública en el cuarto trimestre de 2026 que impulse un crecimiento algo más sólido durante la segunda mitad del año".

En ese sentido, explican que para 2027 estiman que "el crecimiento del PIB alcance el 3 %, impulsado por efectos de base, la recuperación de la confianza, los altos precios del cobre y un aumento de la inversión de 8 % interanual respaldado por la megarreforma".

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La calificadora analizó el proyecto de ley integral de reconstrucción impulsado por la Administración de Kast, cuya promulgación está prevista en septiembre, sintetizando que reduce a 23 % el impuesto a las empresas para el 2029, reintegra el sistema tributario y pretende recortar en 40 % los plazos de obtención de permisos ambientales.

"El Gobierno pretende que esta sea la primera etapa de una agenda más amplia —que incluye reformas en el mercado laboral y en los mercados de capitales, así como una agilización aún mayor de los trámites de permisos— que, en conjunto, podría elevar la tasa de crecimiento potencial", añaden.

Fitch señaló que la deuda pública chilena "se mantuvo estable en 41,7 % del PIB en 2025, la primera vez en dos décadas que no aumenta" debido al fortalecimiento del peso y a un elevado deflactor del PIB impulsado por el cobre.

"Bajo la actual conducción fiscal, la deuda subirá a 42,8 % del PIB en 2026 antes de estabilizarse en torno a 43 %, muy por debajo del promedio de 59 % de los países con clasificación 'A'", detalló el comunicado de Hacienda sobre las proyecciones de la agencia.