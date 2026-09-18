General Motors entrega componentes "críticos" a Lockheed Martin para sus misiles Patriot

En concreto, las piezas fueron asignadas a los interceptores PAC-3 MSE, integrados en Patriot, uno de los principales sistemas de defensa antibalísticos del Ejército de Estados Unidos.

Actualmente, el sistema de armas guiadas tierra-aire Patriot puede eliminar aviones, helicópteros y misiles balísticos y de crucero de alta velocidad, lo que es posible hasta una altura de 20 kilómetros y una distancia de 60 kilómetros.

"Estamos orgullosos de apoyar la producción de las capacidades de defensa críticas de este país. Nuestra colaboración con Lockheed Martin aprovecha la experiencia de GM en precisión y su capacidad para fabricar a gran escala", apuntó Stephen duMont, presidente y director ejecutivo de la división de defensa de la empresa, GM Defense, en un comunicado.

Por su parte, Lockheed Martin destacó en la nota la rápida entrega por parte de GM Defense de componentes "cuya producción suele llevar meses o incluso años", lo que refleja cómo las alianzas entre los sectores de defensa y comercial pueden "fortalecer la base industrial de defensa de Estados Unidos".

GM también está en conversaciones con la compañía de defensa para suministrarle piezas destinadas a otros misiles, de acuerdo con The Wall Street Journal, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

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El rotativo subraya además que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha mermado las reservas de estos misiles en el país norteamericano y que el pasado enero el Pentágono ordenó a Lockheed Martin que triplicara su producción para finales de 2030.

En total, la empresa está invirtiendo entre 8.000 y 9.000 millones de dólares para extender la producción de municiones con nuevas instalaciones y la creación de "miles de puestos de trabajo" en más de 20 centros del país norteamericano, según el comunicado.

La empresa trabaja ahora en un proyecto llamado Arsenal de la Libertad, en el que colabora con el Departamento de Guerra de EE.UU. para firmar contratos comerciales para los misiles PAC-3 MSE, THAAD y PrSM.