Herzog pide a los jóvenes evitar "una vida dictada por algoritmos" y alerta contra la IA

"Mantened vuestra atención mientras caváis un agujero en el suelo, mientras te haces una casita en un árbol. El momento en que el mundo empieza a ocupar nuestra alma tenemos que ser muy vigilantes. Y mucho cuidado con la inteligencia artificial porque la cosa se va a poner también muy difícil", ha afirmado el director en San Sebastián (norte de España), ciudad que esta noche abre sus puertas a la 74 edición de su Festival de Cine.

Para el creador de películas como 'Aguirre, la cólera de Dios' (1972), 'Fitzcarraldo' (1982) y 'Grizzly Man' (2005), no hay nada malo en el hecho de ser "performativo" y actuar según el dictado del contexto social, "pero tenemos que defender nuestras almas de todos los ataques que nos vengan de fuera y traten de ocuparlas".

Un propósito, vivir ajeno a la mirada pública y al contexto en redes, que por su parte el británico Orlando Bloom, que se hizo sobre todo conocido por su papel del príncipe elfo Legolas en varias entregas de 'El señor de lo anillos', consigue buscando un equilibrio con su vida real.

"Un hombre sabio me dijo que (la fama) es como atravesar muy rápido una carretera y que todo el mundo diga: 'mira qué rápido pasa'. Pero lo importante es salir de ahí y hacer las cosas de la vida diaria normales, llevar niños al cole, hacer la comida, ir al súper. No puedes construir personajes si estas desconectado de la vida real", ha reflexionado.

Herzog no ha ahorrado elogios para el protagonista de su última película, 'Bucking Fastard', en la que dos hermanas están tan unidas que hablan al unísono, aman al mismo hombre y comparten los mismos sueños.

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"Me gusta trabajar con actores y con actrices que tienen una presencia física que se desenvuelve sola, con facilidad y suavidad. En este sentido, Orlando es impresionante", ha señalado el cineasta alemán, que se ha mostrado convencido de que "el tiempo está de su lado y van a nacer cosas muy bellas de él".

El mítico director alemán, nacido en Múnich en 1942, está lejos de desear jubilarse. "Me faltan tres días para acabar mi próxima película y estoy trabajando también en dos libros. Pero no soy un adicto al trabajo, ¿eh? que lo sepáis", ha subrayado.

"No trabajo salvajemente, trabajo con fluidez", ha explicado, ya que para él "es fácil escribir veinte páginas al día" porque es como si las estuviera tan solo copiando de lo que ve en su cabeza.

Y no quiere mirar atrás al recibir un premio como el Donostia. "El lunes me pongo a trabajar otra vez", ha subrayado Herzog, que prefiere no pensar en cuántas películas ha hecho o de qué tipo.

"Yo estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer ahora, y la única cosa con la que me permito mirar atrás con este premio es la lista de grandes artistas que lo han recibido antes", ha continuado sobre el galardón que recibirá esta noche y que antes ha recaído en figuras como Hayao Miyazaki, Cate Blanchett o Pedro Almodóvar.