La demócrata socialista Nixon empata con la republicana Moody por el escaño que dejó Rubio

Moody obtiene un 45,2 % de intención de voto frente al 44,8 % de Nixon, una diferencia de apenas cuatro décimas dentro del margen de error de la encuesta, que es de 3,2 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95 %.

Nixon, congresista estatal de Jacksonville que se sumó a varias victorias de candidatos progresistas en las primarias celebradas en el país, se enfrentará en la elección general del 3 de noviembre a Moody, exfiscal general de Florida.

En la encuesta, realizada entre el 15 y el 17 de septiembre, el 7,1 % permanece indeciso y el 2,9 % se inclina por otro candidato al Senado por Florida.

Rubio, que ocupaba el escaño como uno de los dos senadores de Florida desde 2011, renunció al cargo el 20 de enero de 2025 para asumir como secretario de Estado de Trump.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, designó a Moody, entonces fiscal general del estado, para ocupar el escaño de manera interina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre tanto, en la carrera por la gobernación, para suceder a DeSantis, el republicano Byron Donalds, quien recibió el apoyo de Trump, y el demócrata David Jolly también aparecen prácticamente empatados.

Donalds obtiene un 43,5 % frente al 43,4 % de Jolly, y el 4,3 % optaría por otro candidato, mientras el 8,9 % permanece indeciso.

La encuesta, realizada para FloridaPolitics.com, consultó a 913 votantes probables de Florida.