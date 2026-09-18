La Unesco prepara a Ecuador, Perú y Timor-Leste ante riesgos de El Niño para su patrimonio

Según informó este viernes la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la iniciativa, denominada 'Culture × El Niño', cuenta con financiación inicial del Fondo de Emergencia para el Patrimonio (HEF) y busca reforzar la capacidad de instituciones culturales, comunidades y profesionales para proteger el patrimonio ante sequías, incendios, lluvias torrenciales, inundaciones y otros fenómenos asociados a El Niño.

En Ecuador, el programa se centrará especialmente en el patrimonio cultural inmaterial de las provincias de Manabí y Esmeraldas, donde la Unesco identificará prácticas y tradiciones consideradas vulnerables.

El trabajo incluirá festividades, artesanías y conocimientos vinculados a las comunidades costeras, además de los espacios culturales que contribuyen a mantener estas prácticas.

La oficina de la Unesco en Quito combinará inventarios patrimoniales, información sobre riesgos y conocimiento de las comunidades para elaborar una herramienta de preparación adaptada al contexto local.

Igualmente está prevista la formación de especialistas del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y de autoridades municipales para facilitar la aplicación de estas medidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Perú, la intervención se concentrará en la costa norte, una de las zonas que históricamente ha sufrido algunos de los efectos más graves del fenómeno.

La Unesco está formando a allí a especialistas en gestión del riesgo de desastres para el patrimonio cultural y en evaluación de necesidades posteriores a emergencias.

También adapta una herramienta de respuesta para sitios arqueológicos y edificios históricos, que será puesta a prueba mediante talleres participativos en Piura, Lambayeque y La Libertad.

Perú sufrió importantes daños durante los episodios de El Niño de 1997 y 2017, cuando las lluvias torrenciales provocaron inundaciones y afectaron estructuras de adobe de gran antigüedad.

La Unesco trabaja con gestores y equipos técnicos de los 13 sitios peruanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial para reforzar su preparación ante riesgos climáticos.

En Timor-Leste, la atención estará puesta en los riesgos asociados a la sequía, los incendios forestales y otras presiones ambientales. Entre los bienes amenazados figuran las Uma Lulik, casas sagradas tradicionales construidas con materiales altamente inflamables y vinculadas a la vida familiar y comunitaria.

En general, la campaña contempla asimismo herramientas y orientaciones para museos, bibliotecas, archivos, sitios de patrimonio natural y cultural y comunidades expuestas a los efectos de fenómenos climáticos extremos.

Entre las medidas previstas figura una lista de comprobación para que los países e instituciones puedan evaluar su grado de preparación y detectar necesidades antes de una emergencia.

La Unesco considera que la preparación previa puede reducir los daños sobre el patrimonio material e inmaterial y contribuir a preservar las prácticas culturales de las comunidades afectadas por fenómenos climáticos extremos.