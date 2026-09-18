Merz anuncia rebajas de 17 céntimos por litro a los precios de los carburantes

"Los altos precios del petróleo son una carga para nuestro país. De la mano de los estados federados, introduciremos una rebaja de impuestos de aproximadamente 17 céntimos por litro de gasolina y diésel", afirmó en X.

La medida, que llega tras varios días de consultas del Ejecutivo con los estados federados -que ayudarán a financiar la rebaja- y con los grupos parlamentarios de la coalición de Gobierno de conservadores y socialdemócratas, entrará en vigor el 1 de octubre y será válida hasta finales de año.

"Es una buena noticia. La coalición ha actuado", dijo el canciller, que se encuentra sumido en una grave crisis política debido a su escasa popularidad y al auge de la ultraderecha, que ganó hace dos semanas las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt (este).

Además, este domingo se celebran otros dos comicios en los que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merz se enfrenta a la posibilidad de perder la alcaldía de Berlín y de caer por debajo de los dos dígitos en Mecklemburgo-Antepomerania (este),

Según adelantaron medios alemanes como la cadena NTV, el Gobierno implementará la rebaja reduciendo temporalmente en 14 céntimos el impuesto a la energía, a lo que se suman tres céntimos en los que descenderá el IVA debido a la bajada del precio total.

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El Estado alemán ya había subvencionado este año, entre mayo y junio, los precios de los carburantes para lograr una reducción por un valor similar con el fin de paliar los efectos económicos de la guerra emprendida por EE.UU. e Israel contra Irán, que ha disparado el coste del petróleo al afectar el tránsito de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz.

El Automóvil Club de Alemania (ADAC, por sus siglas en alemán) informó este viernes de que el precio del gasóleo ha batido su máximo histórico por segundo día consecutivo, al costar el jueves de media 2,471 euros por litro.

Por el contrario, el precio de la gasolina E10 bajó ligeramente el jueves a 2,308 euros por litro, de los 2,314 euros que costaba de media el día anterior.