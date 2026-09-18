México dice que combatirá la impunidad tras serie de feminicidios de estudiantes

“Cuando no se ha logrado, lamentablemente, impedir que una mujer sea víctima de esta violencia, nuestra obligación es actuar de inmediato para esclarecer los hechos, detener a los responsables y combatir la impunidad con toda la fuerza del Estado”, afirmó el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial desde Guanajuato.

Las declaraciones de García Harfuch ocurren un día después de la detención de Francisco Javier, alias El Trompas, señalado como presunto responsable del feminicidio de Tacoronte, una estudiante española de 21 años asesinada con arma blanca el pasado sábado en Cuautla, en el central estado de Morelos.

El secretario explicó que instituciones federales y estatales realizaron trabajos conjuntos “de investigación e inteligencia para identificar, localizar y detener al responsable”, hasta cumplimentar la orden de aprehensión.

El jueves, la Fiscalía de Morelos anunció que imputará al detenido por feminicidio y buscará la pena máxima de 70 años de prisión al considerar que las lesiones infligidas a la joven permiten acreditar este delito.

Tacoronte, estudiante de Educación Infantil de la Universidad de Granada, se encontraba en México en un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Su asesinato generó protestas después de conocerse que es la cuarta alumna de esa institución asesinada en siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes.

Amnistía Internacional advirtió esta semana que el crimen ocurre en un “contexto persistente de violencia feminicida en México” y exigió una investigación exhaustiva y con perspectiva de género.

El funcionario también informó de la detención de Eduardo Isaac, relacionado con el asesinato de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de Medicina de 22 años originaria de Irapuato, Guanajuato, cuyo cuerpo fue localizado el jueves en Zapopan, Jalisco (oeste) después de que fuese reportada como desaparecida.

Según el secretario, el arresto fue realizado por elementos de la Fiscalía de Jalisco “en acompañamiento del gabinete de seguridad”, después de investigaciones coordinadas entre autoridades estatales y federales.

Los casos ocurren en medio de las demandas para frenar la violencia contra las mujeres en México, donde entre enero y julio de este año se contabilizaron 1.250 muertes violentas de mujeres, de las cuales 380 fueron investigadas como feminicidios y 870 como homicidios dolosos, según cifras oficiales.