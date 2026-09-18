Ministro de Ecuador espera que EE.UU. envíe en 15 días a imputado en caso Villavicencio

"Nosotros hemos cumplido en presentar toda la documentación necesaria donde están las notificaciones de Interpol y los casos por los que él debe presentarse ante la Justicia. Creemos que esto va a ser un proceso corto, él debería terminar muy pronto en un avión hacia Ecuador", señaló el funcionario en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Jordán fue detenido el miércoles en Miami, donde residía desde hace algunos años, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y fue enviado al Centro Correccional Winn, en Luisiana.

Esto pese a que su abogado en Ecuador, Juan Carlos Salazar, dijo a EFE que el empresario había solicitado asilo en EE.UU. y que tenía una cita para resolver ese pedido en mayo del próximo año, por lo que su estancia en ese país era legal.

"Como siempre le hemos dicho, todo es cuestión de tiempo. A todos les llega", dijo Reimberg este viernes, quien agregó que los 15 días estimados son concordantes con el tiempo que se han tomado las autoridades estadounidenses para deportar a otros ecuatorianos detenidos por temas migratorios.

Jordán es uno de los siete imputados por la Fiscalía de Ecuador como supuestos autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, acribillado a tiros en 2023 a la salida de un mitin en Quito por sicarios colombianos cuando restaban once días para la primera vuelta de las elecciones extraordinarias, que terminó ganando el actual presidente, Daniel Noboa.

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En ese caso también están procesados el exministro de Rafael Correa (2007-2017) José Serrano, recientemente deportado de EE.UU.; el exasambleísta correísta y antiguo cabecilla de los Latin Kings, Ronny Aleaga; el empresario Daniel Salcedo, y tres altos mandos del grupo criminal Los Lobos, entre ellos Wilmer Chavarría ('Pipo'), máximo líder de la organización criminal, actualmente detenido en España.

Según el Ministerio Público, Jordán fue supuestamente el impulsor del asesinato, que además financió y planificó con el apoyo de los demás implicados.

También está imputado en Ecuador en el caso Metástasis, una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria creada por el difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero, y su nombre salió a la luz cuando fue vinculado a casos de corrupción hospitalaria que se hicieron públicos durante la pandemia de la covid-19.