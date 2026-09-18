Nepal elige a 13 embajadores de entre 3.000 currículos en ruptura de la tradición política

Según informó la Oficina del Primer Ministro, la embajadora propuesta para España es Prapti Sherchan, quien trabaja desde 2015 en la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte Banco Mundial, y actualmente se desempeña como oficial de operaciones para soluciones de género.

La lista de candidatos incluye también al director del Centro de Estudios del Sur de Asia y experto en política exterior, Nischal Nath Pandey, quien ha sido propuesto como embajador en la India; y al economista y especialista en relaciones Nepal-China, Kalyan Raj Sharma, que ha sido designado en Pekín.

Los demás candidatos son Chiran Jung Thapa para Estados Unidos, Gaurav Shumsher Jung Bahadur Rana para Reino Unido, Saru Joshi para Alemania, Jigyan Kumar Thapa para Japón, Suresh Kumar Karna para Israel, Padmakshi Rana para Omán, Chudamani Kharel para Malasia, Sangam Shrestha para Corea del Sur, Manchala Jha para Sri Lanka y Giri Bahadur Sunar para Arabia Saudí.

El anuncio llega tras años de críticas por los nombramientos de embajadores del país del Himalaya, que a menudo se ven influidos por consideraciones políticas y se ven frecuentemente interrumpidos por los cambios de Gobierno, lo que da lugar a mandatos cortos para muchos enviados.

La iniciativa actual fue propuesta por el Gobierno del exrapero y actual primer ministro, Balendra Shah, quien llegó al poder en marzo impulsado por el movimiento de protestas de la generación Z que derrocó al Gobierno en 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio de Exteriores nepalí recibió alrededor de 2.700 solicitudes antes de cerrar el concurso público en junio, con unos requisitos que incluían ser mayor de 25 años y poseer un título universitario.

Sin embargo, el actual proceso enfrenta una demanda ante el Tribunal Supremo de Nepal en la que sus impulsores argumentan que al menos la mitad de los puestos de embajador deben cubrirse entre los diplomáticos de carrera.

Los candidatos propuestos deben ser respaldados por la Comisión Parlamentaria de Audiencias antes de que el presidente pueda nombrar formalmente a los embajadores y también necesitarán el consentimiento formal de los respectivos países.