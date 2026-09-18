Obispos de Uruguay entregan a León XIV los anhelos de los fieles ante su próxima visita

Los obispos del país llegaron este semana al Vaticano para la visita 'ad límina', la que cada cinco años tienen que hacer al papa la diferentes conferencias episcopales y que además sirvió como encuentro de preparación del viaje de León XIV, quien también visitará en esa ocasión Argentina y Perú.

Para el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo y vicepresidente del episcopado uruguayo, se trata de una iniciativa "hermosa", porque permite hacer llegar al pontífice aquello que los uruguayos "piensan, buscan, preguntan" y quieren compartir desde su propia experiencia, explicó a los medios italianos.

Asimismo, los prelados obsequiaron al pontífice un libro titulado "Arquitectura, arte y patrimonio en las Iglesias del Uruguay", escrito por Miguel Álvarez Montero con imágenes de Julio Testoni.

Durante el diálogo con León XIV, se abordaron temas "como que existe el riesgo de que la laicidad, entendida como libertad y pluralidad, derive en un laicismo que termine arrinconando la dimensión religiosa de la vida social", destacó Sturla.

La familia fue otro de los asuntos presentes en la conversación con el Papa al tratarse de un tema que León XIV "tiene muy en su corazón", en el marco de las dificultades que atraviesan actualmente las sociedades, reportó el Vaticano.

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La violencia y el narcotráfico ocuparon también un lugar en el diálogo con León XIV, y concretamente el impacto que el narcotráfico está teniendo en la realidad uruguaya y en otras sociedades de la región, dijo Sturla.

Los obispos agradecieron a León XIV su tarea como "mensajero de la paz" y lo animaron a continuar trabajando por ella.

El pontífice, según relató el presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, los alentó también a ellos a continuar en el camino de construir una "paz justa y duradera".

Sturla explicó que el significado de estos días en el Vaticano son un "regalazo de Dios" y un anticipo de lo que esperan vivir los 6, 7 y 8 de noviembre, cuando el papa visitará las ciudades uruguayas de Florida, Paysandú y Montevideo.