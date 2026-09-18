ONG denuncia imputación de 5 personas tras protestar por fallas eléctricas en Venezuela

En una nota de prensa, Fundehullan indicó que estas personas fueron detenidas el pasado miércoles, tras protestar por "los severos y prolongados cortes en el servicio eléctrico, los cuales superaron las 16 horas continuas en la entidad", y fueron excarceladas el jueves con régimen de presentación cada 20 días ante tribunales.

Además, señaló que fueron imputadas por tres presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la "manifestación pacífica": "obstaculización de la vía pública (por el cierre temporal de arterias viales), instigación pública y agavillamiento".

El presidente de Fundehullan, Roland García, rechazó los cargos atribuidos y denunció "la persistencia de patrones de judicialización" contra los venezolanos.

"Exigimos la libertad plena y sin restricciones para estos cinco jóvenes. Reclamar por servicios públicos básicos y de calidad, como la electricidad, no es un delito. Es un derecho fundamental garantizado por la Constitución", manifestó García, citado en la nota.

Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición, organizaciones no gubernamentales y expertos las atribuyen a la corrupción y la falta de mantenimiento.

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El pasado 8 de septiembre, el partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, alertó en la red social X sobre cortes de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

El equipo de VV en Barinas expresó entonces que se sigue "sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)", la presidenta encargada de Venezuela.