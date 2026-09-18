ONG exige independencia de poderes en Venezuela en reunión con jefa opositora del diálogo

En su cuenta de X, Provea subrayó que la separación de poderes públicos en Venezuela es clave, comenzando por el judicial y el electoral, los cuales consideró "subordinados por largo tiempo" al Ejecutivo y al partido de Gobierno.

En este contexto, exigió que se incluya la fecha de unas elecciones presidenciales "conforme a lo constitucionalmente establecido y en un lapso razonable" y señaló que "el único camino para rescatar la democracia y garantizar los derechos humanos de los venezolanos pasa por escuchar y respetar la voluntad ciudadana".

Además, abogó por la liberación de personas detenidas por motivos políticos y el cese inmediato de los procesos de investigación y enjuiciamiento basados en las mismas razones, algo que consideró debería ir a la par de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como acordó el grupo opositor y el chavismo en su primer ciclo de diálogo que concluyó en agosto.

"Es imperativo que un genuino proceso de redemocratización y reinstitucionalización del país conduzca, entre otras cosas, al desmantelamiento del andamiaje jurídico que limita y criminaliza el goce del espacio cívico", subrayó Provea.

El pasado jueves, la delegación del Gobierno de Venezuela y un grupo de exdiputados opositores comenzaron el segundo ciclo de unas negociaciones respaldadas por Estados Unidos para una transición en el país suramericano.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las delegaciones no detallaron los temas que abordarán en esta fase del diálogo, pero se espera, según declaraciones anteriores del grupo opositor, que se debatan las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.