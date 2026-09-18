Panamá incauta 1.380 paquetes de droga halladas en una bodega

Las autoridades no precisaron el tipo de droga ni el peso total del alijo -los paquetes pesan generalmente un kilo cada uno- ni si informó de detenciones por este caso.

Este decomiso se produce un día después de la incautación de otros 5.529 paquetes de droga, no precisada, y la aprehensión de dos ciudadanos colombianos en una operación en aguas del Pacífico panameño.

Ambos decomisos se conocen en momentos en que Panamá refuerza su cooperación con Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico.

El embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó este viernes que Washington “trabaja todos los días” con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino para sacar al país de la lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas”.

Panamá aparece en esa lista del Departamento de Estado de Estados Unidos, junto a otros países de América Latina, el Caribe y Asia.

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"Por cinco años seguidos, Panamá ha sido nuestro socio número uno en la región en incautaciones de droga, y vamos a seguir trabajando juntos para que puedan seguir siendo nuestro socio número uno. Y es lo que están viendo de esta ampliación de cooperación juntos", dijo el embajador estadounidense.

Panamá, puesta de la droga que se produce en Suramérica y que tiene a EE.UU. y Europa como principales destinos, decomisó 129 toneladas de drogas, la gran mayoría cocaína, y 47,8 toneladas de precursores químicos en el 2025, según estadísticas del Ministerio Público.