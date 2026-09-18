Rusia declara 'agente extranjero' al cineasta Zviáguintsev, laureado autor de 'Minotauro'

Según un comunicado en la web de la cartera, Zviáguintsev, que no vive en Rusia, participó en la creación de los materiales de otros 'agentes extranjeros' y difundió "información falsa" sobre las decisiones de las autoridades rusas y su política.

El pasado mayo, al recoger su premio en Cannes, el director pidió al presidente ruso, Vladímir Putin, que acabe con "la carnicería" en Ucrania.

Tras agradecer el galardón y dedicárselo a sus productores por tener el valor de hacer una película que crítica duramente la corrupción en Rusia bajo el Gobierno de Putin, el realizador quiso mandar un mensaje al mandatario.

"Acabe con esa carnicería, el mundo entero lo espera", clamó entre ovaciones.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que no transmitirá al presidente ruso el llamamiento del cineasta, quien según Moscú perdió el derecho a la crítica tras callar sobre la "matanza" cometida por Kiev en el Donbás desde 2014.

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'Minotauro' es una adaptación contemporánea y libre de 'La esposa infiel', de Claude Chabrol.

Producida principalmente en Francia y filmada en ruso con actores rusos en Letonia, la cinta denuncia la crueldad de la movilización de civiles para luchar en Ucrania y pone de relieve la falta de equipamiento entre las tropas de Putin.