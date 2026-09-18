Un millar de jóvenes alemanes sin interés en servicio militar pasan reconocimiento médico

Desde julio, "de acuerdo con las disposiciones legales y en función de la disponibilidad de capacidades en los centros de orientación profesional de las Fuerzas Armadas, pasaron el reconocimiento médico casi mil jóvenes de 18 años que, en el cuestionario, no habían manifestado interés en un reclutamiento", señaló un comunicado del ministerio que dirige el político socialdemócrata Boris Pistorius.

El ministerio agregó que las convocatorias para un reconocimiento médico, destinado a determinar la aptitud física y mental de potenciales reclutas, seguirá aumentado de forma continua a medida que se amplíen las capacidades en los centros.

Indicó, además, que el reconocimiento médico generalizado con el fin de su inscripción en el registro militar de todos los hombres de 18 años, comenzando con los nacidos en 2008, quedará garantizado a partir de julio del año que viene, una vez se haya establecido la organización del proceso con un total de 24 centros.

Hasta entonces, se sigue dando prioridad a contactar a aquellas personas que han manifestado su interés en las Fuerzas Armadas en el cuestionario de obligado cumplimiento en el caso de los varones, subrayó el ministerio.

Hasta finales de agosto, ocho meses después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Servicio Militar, las Fuerzas Armadas enviaron una carta a 451.400 jóvenes de 18 años, de los cuales 231.700 eran hombres.

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Alrededor del 96 % de los hombres respondió al cuestionario dentro del plazo establecido, mientras en el caso de las mujeres y personas de sexo diverso, que no están obligadas a rellenar el formulario, la tasa de respuesta fue del 3,5 %.

De todas las personas interesadas, hasta finales de agosto alrededor de 3.400 se habían sometido a una evaluación.

Finalmente, tras pasar con éxito dichas pruebas, 1.155 hombres y mujeres fueron asignados a las Fuerzas Armadas repartidos en todas las carreras profesionales, de los cuales al menos mil serán llamados ya en 2026 y el resto en 2027.