Virginia Fonseca anuncia su compromiso con Vinicius: "Llegó la alianza, grupo"

Fue la propia creadora de contenido quien dio a conocer la noticia al publicar en sus historias de Instagram una fotografía de ambos luciendo la joya plateada, con la inscripción: "Tras 1 año de noviazgo, llegó la alianza, grupo", acompañada de la canción 'We Are The Champions', de Queen.

El anuncio llega tras un fin de semana en el que se les vio juntos asistiendo al circuito de Madring, escenario que marcó la vuelta del Gran Premio de España de Fórmula 1 a Madrid tras 45 años de ausencia.

Vini Jr. y la influencer, que cuenta con más de 50 millones de seguidores, oficializaron públicamente su relación a finales de octubre de 2025, cuando la pareja publicó en Instagram fotografías en una habitación decorada con pétalos de flores y globos con la palabra "love".

"V. y V.", escribió entonces el jugador, al formalizar una relación que había sido durante un tiempo objeto de especulación mediática.

Sin embargo, llegaron a anunciar la ruptura del vínculo en mayo de este año, cuando se divulgaron mensajes comprometedores del futbolista a una modelo.

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"Hoy escogemos respetar cada uno el camino del otro", sostuvo en ese entonces la también empresaria de cosméticos en su mensaje en redes, que acompañó con una foto de cuando eran pareja, en blanco y negro.

Poco después, Vinícius pidió disculpas públicas y reconoció actitudes que "no representaban" lo que quería ser, mientras Fonseca decidió darle una nueva oportunidad.

Virginia Fonseca, una de las figuras más influyentes de Brasil, es copropietaria de la marca de cosméticos 'WePink' y madre de tres hijos de una relación anterior con Zé Felipe, un conocido cantante brasileño.