Abordajes de EEUU a barcos de Ecuador, registrados en emisiones en directo de tripulantes

Algunos tripulantes han empezado a grabar los videos o a transmitir desde que el helicóptero de las fuerzas estadounidenses los rodea en aguas del Pacífico. "Comparta que nos cayó el helicóptero. Ahí vienen, nos van a abordar", se escucha en uno de los audiovisuales viralizados en redes sociales en los últimos días.

"Ahí viene la 'tumbabarcos'", dice el hombre que está filmando, mientras se observa cómo una lancha se les acerca.

En otro de los casos, uno de los tripulantes del X Siempre Don Carlos, interceptado y bombardeado el pasado martes por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental, advertía que estaban a la deriva por un daño en el barco, daba su ubicación y señalaba que hacía un video "por si acaso" les llegaba "a pasar algo", ya que empezaron a escuchar a un helicóptero y divisaban que una embarcación se dirigía hacia ellos.

Mientras que uno de los que estaba en el María Candelaria, hundido el 5 de septiembre, transmitió hasta que uno de los marines le quitó el teléfono.

Las escenas de abordaje son muy similares en casi todas las transmisiones y videos publicados en las últimas tres semanas. En algún audiovisual se escucha incluso cómo los marines les piden que pongan las manos en la cabeza y se arrodillen; y en otro, que pertenece a las cámaras de seguridad de una de las embarcaciones, se observa cómo los soldados inspeccionan las diferentes áreas.

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Son ocho las embarcaciones ecuatorianas que han sido bombardeadas por fuerzas estadounidenses desde el pasado 28 de agosto, cuando el Comando Sur empezó a informar de los ataques, realizados en coordinación con el Gobierno ecuatoriano.

Los barcos son señalados por supuestamente operar como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Y sus tripulantes son señalados de tener presuntos vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino asociado al mexicano Cartel de Sinaloa y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Al menos 56 de los tripulantes han salido en libertad después de que jueces no encontraron indicios de delito, mientras que a otros 78 les dieron libertad condicional, tras ser imputados por un presunto delito de asociación ilícita.

El ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, dijo esta semana que EE.UU. ha hecho seguimientos previos a estas embarcaciones y muchas de ellas "ya tienen antecedentes" de haber sido encontradas "con droga o con combustible, para el tráfico de hidrocarburos".