Bolivia exhibe más de 30 aeronaves que marcaron la historia de su Fuerza Aérea

La Feria Aeronáutica Estática abrió sus puertas en la Base Aérea de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, situada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y combinó la pasión por la aviación y el aeromodelismo con actividades culturales y gastronómicas.

El mayor Adonis Antoriano explicó a EFE que la exhibición incluye "todas las aeronaves" que fueron parte de la FAB, algunas de ellas desactivadas, desde las primeras operaciones, cuando se formó el Grupo Aéreo de Caza 31 para afrontar la guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia y Paraguay.

Antoriano recordó que los primeros aviones eran biplanos o triplanos, de dos o tres alas, de fabricación francesa y estadounidense, que llegaron a Bolivia mediante las gestiones del Gobierno de entonces.

Años después, con la conformación de la FAB en 1957, la labor de la aviación militar se diversificó para hacer desplazamientos de carga de alimentos en tiempos en los que aún no había conexión carretera entre el occidente y el oriente de Bolivia, recordó.

La historia de la FAB tiene un especial aprecio por el teniente coronel Rafael Pabón, uno de los pilotos más importantes durante la guerra del Chaco, que logró derribar un Potez 25, diseñado en la década de 1920 y pilotado por el paraguayo Trifón Benítez, relató a EFE el capitán Luis de la Vega.

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El combate entre Pabón y Benítez fue "el primer combate aéreo internacional de Sudamérica", apuntó el militar.

Las máquinas que volaron en la batalla del Chaco están en el Museo Aeroespacial de la FAB, mientras que los modelos de décadas posteriores fueron expuestos en un sector de la pista.

Entre los aviones en funcionamiento de la exhibición destacan un McDonnell Douglas MD-10 de carga que es utilizado por Transportes Aéreos Bolivianos (TAB), un Hércules C-130 para el transporte táctico, junto a otros de esa misma función.

Asimismo, está el Sabreliner, un avión pequeño bimotor para el entrenamiento militar desarrollado desde los años de 1950, o el Avro RJ de transporte ejecutivo-comercial de cuatro motores de fabricación británica.

La demostración de aeromodelismo la hizo un caza K-8W de entrenamiento avanzado y de ataque ligero diseñado en China.

La FAB habilitó una ruta de visita para que los visitantes puedan ver de cerca las naves, tomarse unas fotos e incluso abordar alguna de ellas para conocer la cabina de la tripulación y hacer un viaje imaginario sentándose en sus butacas.

"Estoy viniendo por primera vez, no conocíamos el avión (...) es muy bonito para mí estar aquí", expresó a EFE Leonarda Tarqui, una mujer aimara de 60 años que asistió a la feria junto a sus hijos y sus nietos.

Más allá de su recorrido histórico, la FAB mantiene actualmente una función que combina la defensa del espacio aéreo boliviano con el transporte de personal y carga, el apoyo en emergencias y desastres naturales.