Cerca de 40 distritos portugueses en peligro máximo por incendio forestal

Además, el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA) alertó de que otros cien distritos están en riesgo muy elevado por incendios, y lo estarán, previsiblemente, hasta el final de la próxima semana, según su pronóstico.

Por su parte, también se espera un incremento de las temperaturas este fin de semana, lo que ha llevado a que los distritos de Coimbra, Leiria y Lisboa estén en aviso amarillo por calor, a los que se sumarán otros cinco distritos este domingo -Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Santarém y Setúbal-.

La subida de los valores en Portugal será la consecuencia de la influencia de un anticiclón situado al norte de las Azores y extendido en forma de cuña hasta el golfo de Vizcaya, una configuración que transportará aire continental cálido y seco sobre la península ibérica.

Las máximas superarán los 30 grados en la mayor parte de Portugal continental y se aproximarán a 38 en puntos del Alentejo y del valle del Tajo. Las mínimas tampoco bajarán de 20 grados en algunas zonas del Alto Alentejo, Beira Baixa, el valle del Tajo y el este del Algarve.

Aunque los picos previstos serán inferiores a los de algunos episodios del verano, las autoridades advierten de que estarán claramente por encima de los valores habituales de la segunda mitad de septiembre y alertan sobre una alta probabilidad de que, por su duración, el episodio llegue a configurar una ola de calor en gran parte del país.