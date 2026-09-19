Cuba rechaza vínculos con una red criminal rusa en EE.UU. tras acusación de Washington

“Fiel al hábito de recurrir a la calumnia sin fundamento alguno, el Departamento de Estado de EE.UU. ha lanzado una acusación velada más, y contra Cuba, relacionada con dos ciudadanos de origen cubano que residen en otros países y se alega están vinculados a un delito”, aseveró en X la viceministra de Exteriores de Cuba, Josefina Vidal.

La víspera el Departamento de Estado estadounidense volvió a señalar a Cuba como una “amenaza persistente” por operar en ese país "en nombre" de "adversarios" al citar una investigación de la FBI que señala a dos cubanos, un venezolano y dos rusos, acusados formalmente por participar en un complot de asesinato relacionado con el Kremlin.

“La Administración Trump está luchando para aplastar estas redes de una vez por todas”, indicó el Departamento de Estado en X.

Vidal desmintió la acusación e indicó que Washington pretende “vincular a Cuba con crímenes sin relación alguna con el país”.

“Es práctica común de quien intenta encontrar pretexto para justificar el crimen de castigo colectivo contra el pueblo cubano”, añadió.

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La investigación del FBI fue dada a conocer el pasado lunes y señala a una red de cinco personas por reclutar a estadounidenses para realizar labores de vigilancia y llevar a cabo asesinatos de disidentes rusos en el país norteamericano.

Según el escrito de acusación, realizada por un gran jurado federal de Nueva York, el grupo también tenía como objetivo infraestructuras militares y civiles en países que apoyaban a Ucrania o que estaban a favor de la OTAN.

La Administración del presidente Donald Trump, en especial su secretario de Estado de origen cubano, Marco Rubio, ha denunciado en varias ocasiones a Cuba como una “amenaza” para la seguridad nacional de EE.UU.

Cuba ha rechazado esas declaraciones alegando que EE.UU. “construye un expediente fraudulento para justificar la guerra económica” y una “eventual agresión militar” contra la isla.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcado en una profunda crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de EE.UU., para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos.

Washington aplica desde enero un bloqueo petrolero a la isla y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras, lo que ha agudizado la crisis económica y energética del país caribeño.