Díaz-Canel ve “interminable” la lista de "sancionados" en Cuba por parte de EE.UU.

“La semana termina con nuevos dictados imperiales contra quienes trabajan para que Cuba viva”, aseveró el mandatario -en X-.

Sin embargo, Díaz-Canel insistió en que desde la isla y el mundo “millones” (de personas) “escriben la gran odisea de la resistencia cubana con talento, patriotismo y solidaridad”.

El pasado jueves, el Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, especificó que los nuevos sancionados son "cuatro empresas estatales que saquean las reservas de níquel de Cuba para beneficio del régimen, cuatro empresas militares dedicadas a la investigación y el desarrollo de sistemas de armas, capacidades navales y simulación de campos de batalla, y tres oficiales militares que las dirigen".

"La Administración Trump no permanecerá impasible mientras la élite cubana se enriquece mediante la extracción de recursos y los acapara para el aparato de seguridad represivo de Cuba, mientras el pueblo cubano sufre carencias", advirtió Rubio.

EE.UU. ha aplicado desde inicios de 2026 una política de "máxima presión" contra la isla, a fin de que La Habana introduzca profundos cambios políticos y económicos. Para ello, impuso desde enero un bloqueo petrolero y sanciones secundarias en mayo que ahuyentan a las empresas extranjeras.