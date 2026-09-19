Ecuador suma apoyo de la FAO para reforzar vigilancia y contención de dos plagas agrícolas

Durante la visita, que será del 21 al 25 de septiembre, el especialista realizará una reunión técnica de seguimiento con el equipo responsable de Fusarium, para revisar avances, identificar nudos críticos y establecer un plan de mejora en la gestión de esta plaga, según informó la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad).

En Ecuador, se ha confirmado la existencia de dos focos de Fusarium Raza 4 en plantas bananeras de la provincia costera de El Oro, fronteriza con Perú.

"Paralelamente, se abordará la situación de Xylella fastidiosa con la participación de dos especialistas en gestión del riesgo, quienes brindarán asistencia técnica para potenciar las capacidades nacionales", añadió la institución en un comunicado.

Además, se ejecutará un taller dirigido a técnicos de Agrocalidad, enfocado en la vigilancia en plantaciones de café, evaluación y comunicación del riesgo, prevención y manejo de esta bacteria.

Y otro para productores, orientado a la vigilancia participativa, detección y manejo de vectores, uso de material vegetal de propagación sano y notificación oportuna de sospechas.

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Agrocalidad aseguró que durante la visita del especialista se evaluarán áreas afectadas por la Xylella fastidiosa para identificar factores de riesgo, analizar las medidas aplicadas y detectar brechas en vigilancia, prevención y manejo.

"A partir de estos resultados se formularán recomendaciones técnicas y operativas que fortalezcan la contención y reduzcan el riesgo de dispersión de la plaga", afirmó.

Al cierre de la misión se presentarán los principales resultados, recomendaciones y compromisos ante el representante de la FAO en Ecuador y autoridades de Agrocalidad.