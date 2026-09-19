Ed Sheeran califica la situación en Gaza de "catastrófica" en un concierto en Filadelfia

El estadounidense era su telonero y fue vetado por sus expresiones propalestina desde el escenario de la gira 'Loop Tour' del inglés.

De acuerdo a la revista Variety, antes del concierto, el artista británico aseguró no ser activista pero confesó que la polémica en torno a Macklemore le colocó "en medio de un debate importante y apasionado sobre la libertad de expresión y el tema político más complejo del planeta".

"Cumplir con mi compromiso con mis fans también es fundamental para mi identidad, y por eso estoy aquí esta noche solo, continuando con mi gira actual", afirmó el cantante.

Sin embargo, Sheeran también aprovechó el micrófono para tener unas palabras sobre el conflicto palestino durante la actuación en el Lincoln Financial Field.

"Lo que sucedió en Israel y en el Festival del Museo de Nome el 7 de octubre fue horrible y agravó siglos de sufrimiento judío. Lo que está sucediendo en Gaza es catastrófico, injustificable y desproporcionado. Nos duele profundamente la magnitud de la devastación y la pérdida de vidas civiles y de niños, y la injusticia sistémica que estamos presenciando en Cisjordania no puede pasarse por alto", pronunció.

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Sheeran también indicó que esta semana ha tenido que "tomar decisiones difíciles, estoy cometiendo errores, y lo siento muchísimo", cuando algunos seguidores dudaron si asistirían a verle pesar de tener boletos, según han señalado medios locales.

Macklemore denunció el lunes que había sido excluido de la gira de Sheeran por realizar comentarios a favor de Palestina el 4 y 5 de septiembre en el estadio MetLife de Nueva Jersey cuando abría el 'show' del inglés, y acusó al magnate Robert Kraft, dueño de un estadio de Massachusetts, donde llegará la gira, de instar a otros propietarios de recintos a boicotearle.

Tras la controversia, Messina Touring Group, la promotora de la etapa estadounidense del 'Loop Tour', anunció que Macklemore ya no participaría en las fechas restantes. La compañía afirmó que los recintos les habían comunicado que no permitirían la celebración de conciertos con Macklemore, indicó además la revista.

Sheeran reiteró que le preocupa "profundamente" la idea de que los locales preaprueben el contenido de las actuaciones. "Esto ocurre en muchos lugares donde actúo en todo el mundo, pero nunca debería suceder en el mundo libre", sostuvo.

Aseguró además a sus seguidores que mantiene conversaciones con personas de diversos sectores "para averiguar cómo contribuir de manera que ayude a las víctimas de estos tiempos terribles, y estoy escuchando y aprendiendo porque no sé lo suficiente".

Los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas Eilish, hermano de la cantante Billie Eilish, así como el grupo de folk irlandés Beoga, anunciaron su retirada de la gira en solidaridad con Macklemore y el pueblo palestino.