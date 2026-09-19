El voto electrónico despierta muchas dudas en segunda jornada electoral en Rusia

La oposición denuncia que en todo el país los miembros de las comisiones electorales animan a los rusos a votar de manera telemática y, en ocasiones, como es el caso de cinco colegios en Moscú no había papeletas que introducir en las urnas.

"Nuestra misión es celebrar las elecciones de la manera más limpia posible. ¡Lo más posible!", replicó Ela Pamfílova, jefa de la Comisión Electoral Central (CEC), y añadió que de ello depende la legitimidad del proceso electoral, al tiempo que llamó a la prensa "a no trabajar en favor de los enemigos que quieren desacreditar nuestras elecciones".

Tanto la Unión Europea como Ucrania ya han dicho que no reconocerán los resultados de los comicios, en los que el presidente ruso, Vladímir Putin, ha llamado a sus conciudadanos a votar para contribuir a la victoria en Ucrania.

El único partido pacifista, Yábloko, denunció que en algunos lugares los ciudadanos no pudieron ejercer el derecho al sufragio en papel porque alguien lo había hecho en su nombre por internet, sin que les dieran ninguna explicación.

En uno de los colegios de Moscú, el miembro de una comisión informó a EFE que el viernes más de 1.100 personas habían votado electrónicamente -desde su ordenador o teléfono, o en la misma terminal- y sólo un centenar lo había hecho de manera tradicional.

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"Por lo mismo que la gente escucha discos de vinilo, porque lo digital es una porquería (...) De todas formas, el papel volverá, la gente ya volvió a los libros de papel. Los valores analógicos regresarán", comentó a EFE uno de ellos, Guerásim, de 60 años, que optó por el método tradicional.

La Comisión Electoral Central (CE) informó sobre una participación del 80 % entre los registrados para el voto electrónico, es decir, 3,2 millones de personas. A esto hay que sumar los 4,6 millones de personas que votaron por adelantado.

Es el caso de Aliona, que cree que ese método es más cómodo y "es a lo que está acostumbrada la juventud", aunque cree que "los que están en el Parlamento deben cambiar. Necesitamos gente con nuevas ideas". No sólo ella, la jubilada Nadezhda también votó de esa forma, aunque apoya a los comunistas.

En el caso de la capital, 2,5 millones de personas habían votado mediada la jornada por internet -el presidente, Vladímir Putin, lo hizo desde su despacho el viernes- y sólo 300.000 optaron por el sufragio presencial.

Precisamente, la Comisión Electoral denunció esta sábado un ataque masivo contra el sistema de voto electrónico. "Literalmente, durante toda la noche el sistema de Moscú ha sido objeto de un ataque muy potente (...) El ataque es prácticamente continuo y es muy amplio e intensivo", señaló Pamfílova.

Aunque la CEC dijo que no había recibido quejas, más tarde se informó de que los ciberataques habían ralentizado el acceso al sistema, aunque no está afectando al mismo proceso de votación.

El grupo de piratas informáticos anónimos CikLeak asegura haber jaqueado los servidores para denunciar que la CEC "ha creado un sistema de votación electrónica remota completamente opaco" que permite robar votos.

Por ello, llamaron a los rusos a acudir a los colegios sólo "el último día de las elecciones para dificultar la falsificación de los resultados".

En respuesta, el ministerio de Exteriores de Rusia acusó a los países inamistosos de Occidente de intentar impedir con presiones y ciberataques que los rusos expresen su voluntad en las urnas.

A su vez, Putin denunció que Kiev mató en un ataque a la jefa de una comisión electoral en la región anexionada de Zaporiyia, a la que concedió póstumamente la Orden del Coraje.

"Los dirigentes ucranianos no se apuran a celebrar elecciones, pero, como es sabido, intentan impedir que nosotros lo hagamos", dijo, en alusión a la negativa de Ucrania a celebrar elecciones presidenciales bajo las bombas rusas.

En cuanto a la participación general, era del 40,1 % a las 18.15 hora local de Moscú, para cuando habían ya cerrado los colegios en Siberia. Según la prensa independiente, el caso más llamativo fue el de la región fronteriza de Briansk, donde votó ya el 64 % del electorado.

Tanto Yábloko, como los comunistas y la oposición en el exilio han llamado a sus partidarios a acudir a las urnas el domingo, ya que no se fían del método electrónico ni el voto en viernes y sábado. Muchos críticos con la guerra acudirán a votar a las 12 en una acción de protesta llamada "Mediodía por una Rusia pacífica".