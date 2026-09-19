Irán acusa a EEUU e Israel de convertir la fuerza en instrumento para rediseñar O. Medio

"Creemos que la seguridad sostenible puede lograrse mediante el diálogo, la creación de confianza, la cooperación y el respeto mutuo entre los países de la región, no mediante la presencia militar de potencias extranjeras y la imposición de su voluntad", dijo el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, durante su intervención por videoconferencia en el Foro de Diálogo Global 2026, organizado por la Asociación de Política Exterior de Indonesia.

El jefe de la diplomacia iraní condenó los ataques israelíes contra Gaza y el Líbano, así como la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, que calificó de "injusta" e "ilegal".

"Se ha formado un patrón peligroso en el que la fuerza militar ya no se utiliza como último recurso, sino que se ha convertido en un mecanismo permanente para rediseñar el panorama político y de seguridad de la región", indicó.

Araqchí denunció que la guerra contra su país "forma parte de un patrón más amplio de agresiones impunes" y que, si no reciben "una respuesta efectiva de la comunidad internacional", acabarán eliminando gradualmente las líneas rojas del derecho internacional.

El diplomático iraní dijo que el mundo "necesita más que nunca un cambio de rumbo fundamental, porque la guerra, la intervención, las sanciones y el uso de la fuerza se han convertido en instrumentos habituales de la política".

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Sus declaraciones se producen después de que el diplomático iraní afirmara esta semana en Pekín que Irán no quiere que continúe el conflicto con Estados Unidos y espera regresar a la vía diplomática, aunque exigiendo a Washington que cumpla sus compromisos en el marco del memorando de entendimiento alcanzado a mediados de junio pasado.

El memorando establecía una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, dio por terminado el pacto en julio, mientras ambas partes se acusaban mutuamente de incumplir sus compromisos.

Desde entonces, las negociaciones permanecen estancadas y las partes han mantenido enfrentamientos puntuales en la zona, mientras Teherán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y Washington ha impuesto un bloqueo naval contra Irán.

Irán sostiene que la reapertura del estratégico paso marítimo está condicionada al cumplimiento por parte de EE.UU. de sus compromisos en el marco del memorando de Islamabad, entre ellos el fin de las agresiones y del cerco naval, el levantamiento de las sanciones petroleras y la liberación de activos iraníes congelados, entre otras cuestiones.