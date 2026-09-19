Jefa negociadora del antichavismo considera libertad de presos políticos parte del diálogo

"El tema de los presos políticos, aun cuando no está en la mesa, (...) es un tema de la mesa, para mí es un tema de la mesa que los presos políticos salgan en libertad y es un compromiso moral (...) seguir luchando por ustedes", dijo la exdiputada en un encuentro con activistas y familiares de estos detenidos.

Hasta el pasado lunes, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabilizaba 344, de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

Figuera dijo haber escuchado "con mucho dolor" los casos de los presos políticos relatados por las personas que se encontraban en la reunión, a las que reiteró su compromiso con la defensa de "cada uno" de ellos.

"No debe haber presos políticos en este país", aseveró.

Según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, la opositora "se comprometió a mantener una escucha activa y a incluir el tema dentro de las discusiones políticas".

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Además, no será la primera reunión con los familiares y la delegación que encabeza hará un "seguimiento de casos, en especial, de aquellos que sufren patologías graves", indicó en la red social X el comité, que exigió la libertad de todos los presos políticos.

Este encuentro se celebró un día después de que el grupo opositor y la representación del Gobierno -liderada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez- anunciaran la instalación de una mesa técnica para revisar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información, como parte del segundo ciclo del diálogo que se extenderá hasta el próximo miércoles.

También informaron de la conformación de una comisión "encargada de velar por el cumplimiento continuo de los acuerdos y compromisos establecidos".

Las reuniones se celebran en el hotel Meliá Caracas, como ocurrió en el primer ciclo, cuando se acordó la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y la recuperación de las reservas de oro retenidas en Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del doble terremoto de junio.

Desde enero pasado, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ese mes, cientos de presos políticos, entre ellos también extranjeros, han sido excarcelados, mientras que miles de personas que tenían su libertad restringida fueron amnistiadas.

El viernes, la delegación opositora informó del inicio formal del "procedimiento para la designación de todos los magistrados" del TSJ, lo que describió como "un paso fundamental en la transformación del sistema de justicia".