Macron: el acuerdo sobre Groenlandia "calma las cosas" y respeta la soberanía danesa

"Constato simplemente que la soberanía danesa es respetada, que el derecho internacional es respetado y que eso es lo que nosotros pedíamos. Así que es algo bueno", dijo Macron durante una visita al archipiélago francés de San Pedro y Miquelón.

Macron afirmó que había mantenido varios intercambios con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, sobre las negociaciones y que esta le había informado de su evolución.

"Esto permite calmar las cosas, reafirmar la soberanía danesa y reafirmar los principios conforme al derecho internacional, además de reforzar cooperaciones que pueden ser útiles para los groenlandeses", señaló.

El jefe de Estado francés dijo que su país continuará cooperando con Dinamarca en el marco de la OTAN, mediante ejercicios conjuntos destinados a "reforzar y consolidar la soberanía danesa en Groenlandia" y la seguridad del territorio, además de impulsar la cooperación económica a través de la Unión Europea.

"Me felicito por ello. Estuve allí hace unos meses y creo que es algo muy positivo", añadió.

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Macron sostuvo que el acuerdo supone un avance en un momento marcado por varias crisis internacionales. "Creo que hay suficientes asuntos hoy que perturban nuestras vidas como para no crear otros nuevos", afirmó.

"Todo lo que contribuya a la distensión es algo bueno", concluyó.

El acuerdo, anunciado en la víspera por el presidente de EE.UU., Donald Trump, prevé una mayor presencia militar estadounidense en Groenlandia y prohíbe a adversarios de Washington establecer bases en la isla.

Los detalles del pacto aún no se han hecho públicos y su entrada en vigor requerirá la aprobación de los parlamentos de Dinamarca y Groenlandia.

Está previsto que el acuerdo sea firmado la próxima semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Trump afirmó que el pacto otorgará a Estados Unidos un control "permanente" sobre la seguridad y otras necesidades de Groenlandia.

Por su parte, Copenhague y Nuuk han aclarado que el acuerdo preserva la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho de autodeterminación de los groenlandeses.

El pacto pone fin, por ahora, a meses de tensión provocados por las reiteradas declaraciones de Trump sobre la necesidad de que Estados Unidos controlara Groenlandia por motivos de seguridad.

La isla, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, mantiene su soberanía danesa, mientras Washington busca ampliar su presencia militar en un enclave de creciente importancia estratégica en el Ártico.