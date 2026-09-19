Paraguay y Venezuela destacan el inicio de una "nueva etapa" de relaciones bilaterales

Las dos partes aseguraron que "sienta las bases de una dinamización progresiva y plena de las relaciones diplomáticas".

Así quedó consignado en un comunicado conjunto suscrito en esta jornada por el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, y su homólogo de Venezuela, Félix Plasencia.

También este sábado, el jefe de Estado paraguayo había realizado una visita de trabajo de unas horas a Caracas antes de proseguir su viaje hacia Nueva York, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En el documento, ambos países "ratifican los principios de diálogo franco, abierto y respetuoso, con estricto apego a la soberanía nacional, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la reciprocidad y el pleno cumplimiento del Derecho Internacional, en favor de la paz, la estabilidad y el bienestar compartido".

De igual forma, manifestaron el "compromiso de sumar capacidades para fomentar el desarrollo económico integral, promover el comercio complementario y dinamizar los mecanismos de cooperación técnica, productiva y social".

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Además, según el texto oficial, coincidieron en la importancia de "propiciar espacios de encuentro entre los sectores productivos y comerciales para impulsar oportunidades de interés mutuo".

El comunicado fue difundido por la Presidencia de Paraguay después de que Peña destacase en su cuenta en la red social X el inicio de un diálogo con el Gobierno de Delcy Rodríguez "enfocado en el bienestar de los ciudadanos" y en un eventual restablecimiento de las relaciones bilaterales, suspendidas en enero de 2025 por el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro.

El jefe de Estado describió como "de mutuo respeto" el encuentro con Rodríguez, en el que aseguró abordaron "temas fundamentales como el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía" y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado.

Rodríguez recibió a Peña en el palacio presidencial de Miraflores, poco después de que el mandatario aterrizara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí", expresó Peña ante la prensa al salir junto a su esposa, Leticia Ocampos, y Rodríguez de la sede presidencial.

El mandatario dijo que fue una "hermosa reunión" y reiteró sentirse "feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela".

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor a Maduro, sin luego publicar las actas electorales que debían respaldar los resultados.

Delcy Rodríguez asumió el poder dos después de que tropas estadounidenses capturaron, el pasado 3 de enero, a Maduro durante una operación militar en Caracas.