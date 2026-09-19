Peña confirma el inicio del diálogo para restablecer relaciones entre Paraguay y Venezuela

"Dimos inicio a un diálogo enfocado en el bienestar de los ciudadanos y en el eventual restablecimiento de nuestras relaciones diplomáticas y consulares", publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, al hablar sobre su visita de trabajo a la capital venezolana.

Asimismo, indicó que, durante el encuentro "de mutuo respeto" con Rodríguez, abordaron "temas fundamentales como el proceso institucional de Venezuela, el fortalecimiento de la economía" y la lucha conjunta contra el crimen transnacional organizado.

"Trabajando en conjunto por un Paraguay más integrado", resaltó en su publicación Peña, quien se convirtió en el segundo mandatario, después del ahora expresidente colombiano Gustavo Petro, en visitar al país caribeño tras la captura, en enero pasado, de Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Rodríguez recibió a Peña en el palacio presidencial de Miraflores, poco después de que el mandatario aterrizara en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí", expresó Peña ante la prensa al salir junto a su esposa, Leticia Ocampos, y Rodríguez del palacio presidencial de Miraflores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mandatario dijo que fue una "hermosa reunión" y reiteró sentirse "feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela".

Previamente, el canciller venezolano, Félix Plasencia, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, firmaron un comunicado conjunto para, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), avanzar "en la normalización de las relaciones bilaterales".

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor a Maduro, sin luego publicar las actas electorales que debían respaldar los resultados.