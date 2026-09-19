Renuncia director del Consejo de la Moda de EEUU tras incidente con defensores de animales

"Después de 20 años liderando la CFDA, he tomado la difícil decisión de renunciar. Lo que sucedió fue completamente fuera de lugar para mí, tanto personalmente y como líder", indicó al dar a conocer su renuncia la noche del viernes, según indican medios.

Tras el enfrentamiento con activistas de PETA, la organización en defensa de los derechos de los animales más grande del mundo, Kolb fue puesto en licencia por la CFDA mientras evaluaban lo ocurrido.

La junta directiva de la organización, que incluye a Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Michael Kors, Diane Furstenberg y Vera Wang, entre otros, aceptó su renuncia pero no designó de inmediato a un sucesor: "Respetamos la decisión de Steven de renunciar y estamos agradecidos por sus muchos años de liderazgo y servicio a la CFDA y nuestra industria".

Kolb, que se encontraba sentado viendo el desfile de la firma sueca COS el pasado domingo, se levantó y se dirigió brutalmente a una de las activistas, le arrancó el cartel, se sentó y la tiró al suelo entre sus piernas, luego la inmovilizó colocando una pierna sobre ella y le tapó la boca, según muestra un video.

Tras unos segundos, y comentarios de quienes estaban sentados a su alrededor, soltó a la activista, quien finalmente fue expulsada por el equipo de seguridad. Kolb también se enfrentó a otro manifestante, forcejeando y tapándole la boca.

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Kolb aceptó la oferta de PETA para reunirse y "discutir sus preocupaciones". El viernes, Moira Colley, una portavoz de PETA, confirmó que Kolb había reprogramado, pero que ambas partes seguían interesadas en reunirse, de acuerdo con el New York Times.