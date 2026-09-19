Rodríguez despide a Peña en Caracas tras un encuentro para "unir" a Venezuela y Paraguay

"Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, muy contento de estar aquí", expresó Peña al salir junto a su esposa, Leticia Ocampos, y Rodríguez del palacio presidencial de Miraflores.

El mandatario dijo a la prensa que fue una "hermosa reunión" y reiteró sentirse "feliz de estar aquí y de estar dialogando y uniendo al pueblo de Paraguay y al pueblo de Venezuela".

Previamente, el canciller venezolano, Félix Plasencia, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, firmaron un comunicado conjunto para, según la estatal Venezolana de Televisión (VTV), avanzar "en la normalización de las relaciones bilaterales".

Venezuela rompió relaciones con Paraguay en enero de 2025 después de que Peña reconociera al opositor Edmundo González Urrutia como ganador de las presidenciales de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el chavismo- proclamó vencedor al entonces mandatario, Nicolás Maduro, sin luego publicar las actas electorales que debían respaldar los resultados.

Peña es el segundo jefe de Estado que viaja a Venezuela desde la captura de Maduro el pasado enero por parte de EE.UU., tras la visita en abril del entonces presidente colombiano, Gustavo Petro.