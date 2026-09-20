Abren los colegios electorales de Mecklemburgo-Antepomerania con pulso SPD-AfD de fondo

Estas elecciones regionales, que tienen lugar apenas dos semanas después de la arrolladora victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en la también oriental Sajonia-Anhalt, están marcadas por el pulso mantenido en la campaña por esa formación y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) de la primera ministra regional Manuela Schwesig.

Los socialdemócratas buscarán en esta cita con las urnas, una vez cierren los colegios electorales a las 18.00 locales (16.00 GMT), mantenerse en el poder, algo que han conseguido en Mecklemburgo-Antepomerania desde 1998.

AfD, espoleada por el arrollador triunfo de Sajonia-Anhalt, aspira con su candidato Leif-Erik Holm a lograr la que sería la tercera victoria de AfD en unos comicios regionales, después de la registrada el pasado 6 de septiembre y la obtenida en la cita con las urnas de la también oriental región de Turingia, en 2024.

Salvo en la última encuesta publicada el jueves por la cadena de televisión pública ZDF, AfD ha ido en cabeza en la intención de voto en Mecklemburgo-Antepomerania desde el verano de 2023, pero ese sondeo elaborado por el instituto Forschungsgruppe Wahlen atribuye al SPD un 37 %, un punto por encima de la formación de ultraderecha.

Esa encuesta atribuye a La Izquierda, que ha gobernado con el SPD en Mecklemburgo-Antepomerania los últimos cinco años, un 9 %, por delante de Los Verdes (5 %), la Unión Cristianodemócrata (CDU, 6 %) y una izquierdista Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, 4 %) con opciones de superar la barrera del 5 %.

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Para la CDU, el partido del canciller Friedrich Merz, ese 6 % constituiría el peor resultado de la historia de la formación democristiana.