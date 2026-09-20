Al menos 20 muertos, incluidos 11 civiles, en Chad en un ataque atribuido a yihadistas

El atentado ocurrió alrededor de las 05:00 hora local (04:00 GMT), en una isla cercana a la aldea de Ngouboua, en la provincia chadiana del lago Chad, donde los atacantes, que operaban desde canoas, atacaron a pescadores que habían salido a faenar.

"Los atacantes mataron a cuatro mujeres y siete hombres antes de robarles el pescado", declaró a EFE por teléfono el coronel Moussa Djibrine, comandante de operaciones en la provincia del lago Chad.

"El Ejército, alertado, lanzó rápidamente una operación de persecución y logró neutralizar a nueve de los terroristas involucrados en el ataque", añadió Djibrine, sin facilitar más detalles.

Desde hace tiempo, la región del lago Chad es blanco habitual de ataques yihadistas, donde la población civil que se desplaza a los campos, los mercados o a pescar cerca del lago sufre frecuentes atentados, pese al despliegue de fuerzas de seguridad en la zona.

Situado en las fronteras de Chad, Níger, Camerún y Nigeria, el lago es una extensión de agua salpicada de islotes que sirven de escondrijo a grupos yihadistas como Boko Haram y su escisión, el Estado Islámico en la provincia de África Occidental (ISWAP).

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Los yihadistas suelen desplazarse en vehículos motorizados o canoas, lo que les permite atacar con rapidez -a menudo a través de incursiones nocturnas o al amanecer- y retirarse antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

Los pescadores -parte vital de la economía local- se ven particularmente afectados y buscan un equilibrio entre la necesidad de subsistir y el riesgo de ser atacados por terroristas.

Boko Haram e ISWAP han matado a más de 35.000 personas y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Chad, Camerún y Níger, según Naciones Unidas.