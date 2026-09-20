Al menos 338 drones derribados y dos civiles muertos y varios heridos en Moscú, según TASS

Un visible incendio en una refinería iluminaba el cielo de la capital, según reportaron la agencia rusa TASS y el gobernador de la Región de Moscú, Andrey Vorobyob, que no precisaron el número total de víctimas.

En un mensaje en Telegram, Vorobyob reportó que los sistemas de defensa aérea de rusia "derribaron y neutralizaron" 249 drones en 17 distritos, cifra que TASS elevó a 338 aproximándose a la capital.

"En Sofyino, un dron impactó contra un edificio de apartamentos de tres plantas, dañando seis viviendas en el piso superior. Lamentablemente, una mujer de 44 años falleció», escribió Vorobyev. «Otra persona murió en el municipio de Orekhovo-Zuevo. Un anciano se encontraba en una casa que quedó destruida e incendiada a consecuencia del ataque del dron" señaló el gobernador.

Precisó que el ataque continuaba y alertó de daños en varios distritos.

El gobernador declaró que tres bloques de apartamentos del complejo residencial Novye Kotelniki, en la ciudad, resultaron dañados. Además, un edificio residencial y una instalación industrial sufrieron daños en la ciudad de Istra, al noroeste de Moscú.

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Por su parte, TASS reportó que más de 30 vuelos no pudieron aterrizar en los aeropuertos de Moscú debido a las restricciones de seguridad.