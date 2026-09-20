Al menos dos muertos en ataque masivo de drones contra Moscú y su región

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sonianin, se trata del mayor ataque contra Moscú, en el que desde la jornada de ayer en las proximidades de la capital fueron derribados más de 1.600 drones, 450 de ellos.

"El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido", escribió Sobianin en redes sociales.

En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial.

Según el regidor capitalino, el "ataque sin precedentes" buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche.

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"El enemigo fracasó", aseguró Sobianin.