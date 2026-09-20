Bolivia captura seis brasileños supuestamente vinculados con asesinatos en zona fronteriza

El Ministerio de Gobierno (Interior) indicó en una nota que, desde el lunes, ejecuta un plan de refuerzo policial y militar principalmente en la localidad de San Ignacio de Velasco, a 367 kilómetros al noreste de Santa Cruz.

En la zona se efectuó una "planificación estratégica" con unidades de élite policiales y militares, en coordinación con la Fiscalía, para dar con los responsables de al menos cuatro asesinatos.

Los operativos derivaron en la captura de Moisés D.s.P., Pablo S., Pedro Enrique L.F., Ayrton D.S., Rafael F.d.S. y Gustavo A.d.S., que según la Policía de Bolivia tienen antecedentes por "tráfico de sustancias controladas, sicariato y asesinato" en zonas de Brasil.

El comandante de la Policía de Bolivia, Adrián Álvarez, precisó que dos de los brasileños permanecerán en Bolivia al estar relacionados con hechos delictivos en territorio boliviano, por los que tienen abierto ya "un proceso penal".

Por otra parte, las autoridades bolivianas confirmaron la expulsión de un hombre de "alta peligrosidad" vinculado a la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC), en una acción coordinada el sábado con la Policía Federal de Brasil.

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La acción conjunta entre la Policía y el Ejército de Bolivia se hizo después de que el lunes dos extranjeros irrumpieron en una vivienda en San Ignacio de Velasco, donde estaban dos jóvenes que hacían una transmisión en TikTok para vender motocicletas, les sacaron fotografías y después los mataron a tiros.

Un día antes ocurrieron dos hechos en la misma población. Una de las víctimas fue un hombre de 36 años, quien recibió 25 disparos, mientras que unas horas después se conoció el asesinato de un joven de 22 años.

Esto hizo que el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidiera al Gobierno que "militarice" la región de la Chiquitania para combatir el crimen organizado y expresara que todo el departamento "está en vilo".

El Gobierno de Rodrigo Paz aseguró que estos crímenes están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera con Bolivia, lo que generó una ola de violencia en esa zona.

El Ministerio de Gobierno sostuvo que el PCC y el CV son organizaciones "peligrosas" y "vienen con una instalación permanente y continua desde hace mucho tiempo" en Bolivia.