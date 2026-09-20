Boric respalda a Bachelet tras haber renunciado a su candidatura para liderar la ONU

"Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así", expresó Boric a través de su cuenta de X.

El ex jefe de Estado fue quien respaldó la postulación de Bachelet, antes de terminar su mandato, junto con Brasil y México, países que mantuvieron su apoyo después de que el nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, retiró su respaldo tras asumir la presidencia -en marzo pasado- argumentando que las posibilidades de éxito eran "muy bajas".

Ante estas circunstancias, Boric destacó la forma en que la líder socialista enfrentó el proceso antes de anunciar, el sábado, su retirada de la cerrera por el cargo luego de finalizar en la penúltima posición en los resultados de las últimas votaciones no vinculantes en la ONU, el pasado viernes.

"La dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG (Secretaría General) de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia", sostuvo Boric.

La carrera de la ex directora de ONU Mujeres fue retrocediendo posiciones a medida que avanzaron los sondeos informales y no vinculantes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, pasando del cuarto lugar en julio a la séptima entre ocho postulantes.

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Para Boris el multilateralismo, el cumplimiento del derecho internacional y el respeto de los derechos humanos son principios cuestionados.

"Algunos se preguntan si es que en este contexto, donde por sus características, sus principios y trayectoria de vida, esta era desde el comienzo una candidatura improbable, valía la pena intentarlo", abonó.

"Me atrevo a responder con profunda convicción que sí, sí valía la pena", afirmó.

Boric añadió que "es justamente en los momentos adversos donde hay que defender con más fuerza lo que creemos, y aunque haya una derrota temporal, esa derrota se convertirá en semilla para el futuro".

Asimismo, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al presidente de Brasil, Lula da Silva "por haber apoyado desde un comienzo, y haber seguido haciéndolo cuando la pista se puso más pesada".

"Gracias Presidenta Bachelet por tu valentía y dignidad. Mi eterna admiración y respeto", cerró.