Burnham felicita a Dinamarca y EEUU por el acuerdo sobre Groenlandia

Según un portavoz de Downing Street, Andy Burnham transmitió esas felicitaciones esta mañana en una llamada telefónica con su homóloga danesa Mette Frederiksen, y dijo que transmitiría posteriormente el mismo mensaje al presidente Donald Trump, con quien tiene previsto entrevistarse en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU.

Burnham aseguró que ese acuerdo "refuerza la seguridad en el Ártico" -aunque no se conocen los términos exactos del pacto-, y elogió "el compromiso estadounidense para con la región".

El viaje de Burnham a Nueva York será el 'bautizo' del político laborista en el gran foro de la diplomacia internacional, y todos los ojos están puestos en la entrevista que mantendrá con Donald Trump, quien ha tenido palabras ambivalentes sobre él en el pasado.

Antes de ser nombrado primer ministro, Trump lo descalificó como un político "extremadamente progresista", pero la pasada semana se refirió a él como "un tipo muy simpático".

Aunque con Donald Trump la conexión personal es importante, él no ha dejado de criticar recurrentemente las políticas británicas -sobre todo las de los dos últimos gobiernos laboristas- por dos cuestiones para él cruciales: la congelación de las exploraciones de hidrocarburos en el mar del Norte y la supuesta laxitud británica en el control de la emigración. EFE.